想要入手AirPodas？或許除了現行的款式外，你將在2021年看見全新產品！一手開創真無線耳機（TWS）耳機時代的蘋果（Apple），傳出可能在2021年初推出AirPods新品，綜合了前幾代特點，看來將更具競爭力。

你可能期待在今年秋季看見AirPods新品，但是根據《Digitimes》說法，今年恐將無緣看見AirPods更新，最近的更新時間點有機會落在2021年春季。將推出的AirPods 3，外型據傳與AirPods Pro更為接近，採用入耳式設計，而非AirPods系列的半入耳式設計。由於外形的改變，或許也將帶動其他品牌更趨向入耳式設計的潮流，改變市場的風向。

AirPods 3 功能上由於並非AirPods Pro系列，因此可能不會具備主動降噪功能，但是由於入耳式的設計，能某個程度上隔絕外界噪音，達成被動降噪的效果，對於音質提升更有幫助。

在此之前，《Digitimes》曾經提出蘋果將會推出「AirPods Pro Lite」，就目前看，這令人匪夷所思的產品，或許就是AirPods 3。因為在外型上趨近AirPods Pro，但功能上卻有所閹割，跟當初AirPods Pro Lite這個詭異的名字倒是頗為符合。

蘋果推出第二代AirPods時，提供了可選購無線充電殼的作法（也可選購不具備無線充電的標準充電盒），但是AirPods Pro則是全線搭配無線充電盒，以AirPods 3的定位來推敲，蘋果選擇前者方案的可能性更高，但因為AirPods 3有可能在AirPower無線充電板正式發表後才推出，為了推動無線充電產品起飛，蘋果也很可能激進的選擇只搭無線充電盒，讓用戶可以全面感受無線充電（無線充電盒仍具備Lightning充電連接埠）的不同體驗。

(科技)