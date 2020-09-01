今年因疫情取消的台北國際書展，明年預計將於1月26日至31日舉辦，同樣規劃於世貿一館一、二樓展出。雖然在農曆年前，為了鼓勵消費，也將首度發放限量20萬張的「TiBE購書抵用卷」，每張面額100元，入場的消費者就能領券，刺激大眾購書。文化部長李永得表示，這筆2000萬元抵用券來自振興經費，希望讓書展不因為疫情有任何影響，民眾可以「報復性」逛書展購書。

至於明年書展時若疫情變嚴重，會不會再延期或取消呢？台北書展基金會董事長林訓民表示，還是會遵照疫情指揮中心指引，不過原則上還是很希望能舉辦。台北書展基金會執行長王秀銀表示，除了實名制入場、量額溫、噴酒精消毒和全程戴口罩會是基本的防疫措施，也會遵照世貿展場的人流管制因應，「例如世貿內的空氣一天會完全更換三次，也會考慮拉開鐵捲門，加速空氣流通。」

文化部人文出版司司長陳瑩芳也表示，萬一真的變嚴重，今年書展的延期、取消經驗十分寶貴，明年若需要以延期或取消因應，也會預留能讓參展的出版社、攤商準備的時間。

李永得表示，目前聽到出版業者反應，藝Fun券推出後，為出版業者增加兩成銷售，期待「TiBE購書抵用卷」也能促進購書。林訓民表示，目前預計20萬張購書抵用券將分日發放，前兩日專業日由於進場民眾較少，也會發放較少的抵用券，「無論是購票入場的大人，或是18歲以下免票的兒童，只要入場都可以領券。」除此之外，由於紙本振興三倍券和紙本藝Fun券使用期限都到二月底，也能在書展現場使用，等於有三重優惠。

林訓民表示，書展的主要功能就是賣版權和實體銷售，「很多出版社每年光靠書展，就能賣出一年的10％到20％的業績，所以也很希望能持續舉辦。」他表示，希望有八成以上機率能辦成，但還是需要為疫情預備，因此也會規劃線上書展。

至於最多人關心的主題國，2021年主題國還是韓國。林訓民表示，韓國已經答應繼續擔任2021年主題國，目前正在規劃中，預計來台參展的作家、來賓名單也將重新邀請。其餘國家館，目前也仍在持續招商中。

王秀銀表示，今年書展因疫情喊停，出版社事先付的所有的攤位費、水電等零星費用，目前都已全數退還，「明年書展就是重新招商徵展，上週已經舉辦招商說明會。」她表示，之前書展基金會也向出版社徵集意見，出版社多數希望即使國外攤商無法參展，依然維持舉辦書展。

王秀銀表示，由於書展適逢舉辦尾牙的時期，預計將在書展舉辦一場「書展尾牙特別場」，會有閱讀活動、摸彩等活動，跟讀者同樂。

(中時 )