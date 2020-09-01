全球主要央行鴿派立場仍鮮明，引導利率中長期繼續偏低，在追求收益的大格局之下，看好追求收益的資金仍將湧入具高收益特質的資產。鋒裕匯理資產管理表示，新興債自3月達到利差的高峰以來，利差明顯收窄，不過整體新興市場債收益率仍優於成熟市場收益率，有助吸引投資人的青睞。

在降息浪潮之下，市場主要資產殖利率齊走低，美國十年期公債殖利率已來到0.63％附近，不過，新興市場高收益債指數、投資等級債指數、政府公債指數三大類資產收益率，仍有約3～8％的水準。根據資料統計，截至8月24日，新興市場主權高收益債指數殖利率仍達8.20％、新興市場投資等級債指數殖利率為2.95％、新興市場公債指數殖利率4.99％。納入新興市場債可望增加整體投資組合收益率。

在評價面部分，相較於新興市場投資級債，新興市場高收益債具有更有利的估值，未來利差收斂空間更大。根據資料統計，截至今年8月14日，高收益債與投資級債10年平均利差約為360基本點，截至8月14日，其利差仍為576基本點，超出約210基本點。這意味了，當前投資新興市場高收債，更有利可圖。

國家方面，鋒裕匯理資產管理分析，新興市場當中只有少數國家的財政因應措施足以抵銷或是逆轉推升短期GDP跌幅，大陸以及印尼正是其中之一。因此，在表現好壞參半的新興市場中，大陸仍持續是團隊偏好的國家之一。

另外，近期市場關注土耳其風險增溫，包含土耳其的旅遊業和出口產業遭受疫情衝擊，經常帳和貿易逆差持續擴大，並使得土耳其兌美元匯率明顯走低。團隊現階段相較減碼土耳其，不過短期來看，土耳 其仍有其戰術性投資價值，可留意美元計價債種，或是搭配CDS(信用違約交換)以控制整體風險。

其他新興市場國家，阿根廷和厄瓜多則具相對正面消息，在8月初，阿根廷與主要債權人就650億美元的外債達成重組協議。同樣，厄瓜多與其債權人達成了最後一項協議，重組174億美元的外債，並獲得部分債務的減免直到2030年。

鋒裕匯理基金新興市場債券由經驗豐富的投資團隊所掌舵，68位團隊成員擁有當地市場經驗，成員平均投資經驗為16年，駐紮10個新興市場投資據點。在操作上，超過九成配置於美元資產，而債券上則彈性配置主權債與公司債。基金目前為最受國人青睞的前五大境外基金。

展望後市，鋒裕匯理資產管理分析，預期全球寬鬆環境仍將持續，當疫情獲得更有效的控制之後，各國將朝向振興經濟之路邁進，在低利率的環境中，投資人對於收益的追求將有增無減，建議投資人可分批布局長期持有。

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