受到美國制裁影響，華為自家設計的麒麟系列晶片於本月15日後就無法製造。傳出大陸經銷商炒作麒麟晶片將成絕版，使得華為多系列手機連日漲價，部分機型更是大漲3000元人民幣（約新台幣1.3萬元）。

每日經濟新聞報導，華為消費者業務CEO余承東在8月初的一場活動上表示，因為今年第二輪晶片制裁，華為無法生產晶片，最近一直處於缺貨階段，非常困難，直言「華為的麒麟系列芯片在9月15日之後無法製造，或成為高端芯片的絕版」。

近日則傳出華為麒麟晶片庫存告急，導致華為Mate、P40、NOVA系列天天漲價，購買華為手機還要以當天的報價為準。深圳華強北商家透露，搭載華為麒麟晶片的手機普遍上漲300元人民幣（約新台幣1309元）左右，「最高無上限」，而漲價較多的則為華為Mate 30保時捷版，大漲了3000元人民幣（約新台幣1.3萬元）。甚至有經銷商開始囤貨華為手機，一旦華為出貨緊張，不排除經銷商定價超越官方。

業界人士表示，在市場有需求而供給不足的情況，價格上漲是正常的。但一位華為內部人士指出，目前華為供貨還算正常，「漲價是炒作行為，但黃牛市場我們管不了」。

不過，在華為的授權體驗店內，銷售人員表示，無論是哪款機型，價格均和官方定價同步，不存在漲價情況，只是目前貨源比較緊缺，並表示知道「現在外面（非授權店）都在漲價」的情況。

(中時新聞網)