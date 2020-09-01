宜蘭市民族社區65歲以上長者比例高達21.84％，社區原本規畫在今年2月開辦長青食堂，但受到疫情影響延至今天（1日）開辦，成為宜蘭市第10處長青食堂據點，能提供長者共餐、送餐等服務。

宜蘭市公所指出，民族社區人口數2725人，長者595人，屬高齡化社區，對社區關懷長者的工作刻不容緩，長青食堂能讓長者走出家門，市公所每月挹注經費，協助長青食堂運作。

縣長林姿妙致詞時說，宜蘭縣有45.3萬人，65歲以上長者有7.8萬人，宜蘭步入高齡社會，長者前半生為國家、家庭付出，下半生要過幸福、快樂，長青食堂除了用餐，還能一塊聊天，「需要縣府協助的地方，不用客氣。」

宜蘭市長江聰淵表示，社區營造最重要的精神，就是要讓長者與社區民眾，可以多多參與我們共同推動的活動，而長青食堂要推動，必須要有很多志工的參與，感謝社區理事長、民族里長鄧蜀江的號召，希望長青食堂的成立可以讓長者們更歡喜、更健康。

(中時 )