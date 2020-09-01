連鎖餐飲集團王品（2727）首度進軍日式定食品類，新品牌「町食就是定食」首店落腳台北東區商圈，主打「最飽足、最滿足、CP值最高」特色，以平均客單價300～350元完善集團泛日系料理版圖，首店單月營收目標至少達200萬元，規畫未來1年內再展1～3店。

王品表示，台灣人愛好日本、對日料情有獨鍾，此次推出新品牌「町食就是定食」，希望搶攻每年400萬人次的哈日之癮商機。「町食就是定食」提供定食、鍋物、丼飯3大類，共17種主餐選擇，搭配7種配菜及飲料自助霸無限暢飲，主打最飽足、最滿足、CP值最高。

王品表示，目前集團泛日系料理已有平均客單價700～800元的「藝奇」、600～700元的「陶板屋」、350～400元的「品田牧場」，此次推出平均客單價介於300～350元的「町食就是定食」，可使集團泛日系料理布局更完整。

身兼「町食就是定食」營運的品田牧場總監陳琮文表示，新品牌首店落腳光復南路附近的台北東區商圈，為集團較早發展區域，客群切合鎖定的25～39歲上班族相符，而附近尚有進駐已久的陶板屋、夏慕尼門市，鎖定客群及價格帶互不重疊、可達互補效果。

陳琮文表示，「町食就是定食」屬於小店型，展店彈性較高，未來展出街邊店、百貨店都有機會。首店規模40坪、設有62個座位，試營運2周以來反應良好，目前先聚焦優化營運模式及服務流程，單月營收希望至少達200萬元、開業半年達損平目標。

對於品牌未來發展規畫，陳琮文表示，「町食就是定食」首店先採內用模式，後續以北部為主要展店區域，規畫未來1年內再展1～3家店。未來將考慮提供外送外帶服務。就目前市場狀況觀察，預期品牌長期至少可達20家規模。

(時報資訊)