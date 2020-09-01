澳洲央行周二宣布維持基準利率不變，仍為史上最低的0.25%。不過受新冠肺炎疫情影響，在經濟料將創下自「大蕭條期」（The Great Depression）以來最嚴重的萎縮之際，該央行宣布將擴大銀行取得低廉資金的規模與期間，令市場大感意外。

澳洲央行周二宣布現金利率及3年期公債殖利率目標不變，仍為0.25%，此決議符合市場普遍預期。因爆發新冠肺炎疫情使經濟受到重創，今年3月該央行將基準利率調降至歷來最低的0.25%，並推出無限量債券收購計畫。

該央行周二並宣布將「定期融資機制」的規模提高至約2000億澳元（1480.8億美元），固定利率為25基點，期間為3年。到2021年6月底，銀行將可以取得這筆額外的資金。

澳洲央行表示，澳洲經濟處於非常艱困的時期，正經歷1930年代以來最嚴竣的萎縮，經濟復甦之路可能面臨顛簸，央行將盡一切所能支持就業、所得與企業，必要時將維持寬鬆政策與政策目標不變，直到在達成充分就業與通膨目標上取得進展。該央行並承諾必要時，將擴大收購公債，並預估未來兩年的平均通膨率介於1%～1.5%。

(時報資訊)