共機頻頻擾台，8月12日美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台時，共機更一度短暫越過台海中線，遭我軍驅離。沒想到30日捷克團抵台前，共機又再度進逼，且與捷克團專機距離不到80公里。

國防部昨（8/31）日公布「109年中共軍力報告書」，首度證實共軍每天派機艦在海峽中線以西，執行例行性巡弋任務，研判共機飛越我方西南空域，將成為常態化，並指出美軍加強台海及南海地區機艦巡弋力度，共軍採相對應措施，「逢艦必跟、逢機必查」，以對等兵力及分區接力方式，執行跟監警戒任務。

此外，《環球時報》社評以「需要給蔡英文當局一個根本性警告了」為題，提醒蔡英文與美國不要玩火，認為民進黨過得太順了、過度膨脹，需要在台海下猛藥，且民進黨拒絕九二共識，以為抱美國大腿就能夠安全實現台獨，得不到一次沉重教訓，他們不可能回頭。

共機連日打開訊號，現蹤在台灣西南上空，據《自由時報》報導，一名資深軍事迷指出，8月30日上午捷克團抵台前，恆春外海出現一架共機，一度與捷克專機距離不到80公里，警告意味相當濃厚。

(中時新聞網)