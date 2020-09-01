本月29日獨自搭高鐵北上，與網友應徵要當「電競陪玩師」的高雄14歲國中女學生，在失蹤4天後，終於在全台動員逾200名警力翻遍北台灣後在新竹竹東一處民宅夾層內尋獲。少女在女警保護下，立即搭高鐵回到高雄與父母團聚，由於她這4天形同遭到軟禁，警方為求慎重，立刻在女警陪伴下，前往高雄醫學院附設醫院驗傷，釐清是否遭到侵害以及暴力對待。

根據警方形容，少女尋獲後精神狀況看裡來不錯，外觀上也未見受到不當對待，即使29日從新竹高鐵站下車後，就一直待在民宅內約2坪大的夾層閣樓，但內部還有電風扇與冰箱，甚至還有鯊魚大玩偶，期間都沒有離開過一步。

少女失蹤詭異時序表

當警方打開夾層發現少女後，第一句話就問她想不想回家，少女則回應「我想回家，但是他們把我關在這邊。」隨後立刻由女警立刻聯繫少女母親，帶著她直奔高鐵與媽媽團園。

不過雖然少女外觀看似狀況不錯，但警方不敢大意，更擔心她受到威脅與侵害，立刻在母親陪伴下，一起立刻帶著她前往高雄醫學院附設醫院進行檢查，以防止她遭受不當外力侵害。

(中時新聞網)