全國路口安全大執法今日起啟動，為期一個月，只要車輛未禮讓行人，最高可罰3600元。交通部同時展開修法，不僅將最高車輛未禮讓行人的上限，從3600元提高至6000元外，如果肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上3萬6000元以下罰款並吊扣駕照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

交通部預告修正「道路交通管理處罰條例」部分條文，在改善行人交通環境方面，除加重罰鍰外，並新增違規肇事致人受傷或死亡者，要吊扣或吊銷其駕駛執照。

交通部表示，鑑於酒駕交通違規罰鍰自2013年3月1日由6萬元提高至9萬元，並配合警察加強執法，已收到相當成效，逐步降低相關違規事故傷亡人數，為降低行人交通事故，改善行人交通環境，並參酌現行各國未暫停禮讓行人的相關罰鍰額度，提高罰鍰外。

交通部參酌各國未禮讓行人罰鍰額度，法國處約新台幣4739元；韓國處約新台幣5523元罰鍰；美國紐澤西州處約新台幣6174元；日本處約新台幣1萬3689元罰鍰。

現行規定，駕駛人駕車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上3600元以下罰鍰。修法則要將罰鍰的最高額度從3600元提升至6000元，另擴大「範圍」，從行人穿越道，新增交叉路口。

交通部也要修法，汽機車在未設行車管制號誌的行人穿越道，不減速慢行，或行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道標誌的路段或道路施工路段，不減速慢行，肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

交通部表示，修法預計先預告60天，之後蒐集各界意見即進入法制作業程序，但因還要經立法院三讀通過，上路時間未定。

(中時 )