涉嫌誘拐高雄市14歲少女的31歲羅姓男子，是「媽寶」沒有固定工作，高雄警方在竹東鎮中興路透天厝天花板夾層尋獲少女，是羅男母親買給他的房子，PTT網友扮柯南指羅男是在社群網路用假身份設局，以利誘手法對無知少女下手。

羅男藏匿少女的這棟透天厝社區只有10戶，在竹東街與新竹市交界，建案在2019年6月完工，地上四層，五房並附有車位，建坪約在64到66坪，目前實際居住戶數有3戶。

羅男與妻子、王男住在竹東媽媽名下的透天厝一樓，二到四樓分成5間房間出租，羅男和妻子沒有固定工作，靠著媽媽的房子收租過活，而其母在中興路買給他的房子，裝潢後上網出租，沒想到竟在天花板夾層藏匿14歲少女。

羅男曾擔任保全，因涉及下藥性侵2名少女，手法惡劣又被稱為「保全界李宗瑞」，網友發現羅男是在社群網路用假身份設局，以利誘等手法對無知少女下手。

(中時 )