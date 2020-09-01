高雄失聯少女在新竹竹東一處透天厝4樓密室夾層被找到，靠一隻鯊魚玩偶陪伴。（截自影片／民眾提供）

高雄14歲少女29日搭乘高鐵北上新竹，搭上網友的車後旋即失聯，經過多日搜尋，警方今早終在新竹竹東中興路的4樓夾層密室尋獲，少女被找到的第一句話就是「我想回家」。

據了解，警方調閱監視器發現，涉嫌誘拐少女的羅男，幾天前回到家後一直沒有離開，懷疑羅男與少女一直待在竹東，但是第一次前往尋人沒找到，直到後來突破羅妻心防，才坦承少女還在竹東，警方再次前往竹東尋找。

警方今晨出動20名警力，直衝羅男母親的4樓家中搜索，前2次都沒找到人，但第3次聽到天花板傳來嘻笑聲，才在密室的夾層找到少女。當時少女還在睡覺，看到警方就說：「我想回家」。少女已經在第一時間被送回高雄，並通知其家人帶回。

少女的父親與女兒第一時間通話並未加以責罵，而是心疼的說：「人沒事就好」，並透露，女兒比較喜歡讀書，推測有可能是被誘惑，才會因此上當。少女的母親曾提到，女兒先前賣過面膜，早已賺到錢，至於商品來源不排除與她互傳訊息的男網友，是同一個人。

少女失聯3天期間，被藏的約僅2坪空間的夾層，內部僅有一張床、冰箱與電風扇等物品，還有一個體型龐大的鯊魚玩偶，是這些物品陪她度過3天驚魂記。

(中時新聞網)