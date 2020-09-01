原本張奶奶傷口已經流膿、紅腫熱痛，甚至有肢體失能的情況，但在經過十多次的高壓氧治療後，現在已經可以自行騎車外出，恢復過往活力。（吳建輝攝）

陳柏辰表示，高壓氧治療有健保給付，民眾不用花大錢，就能重拾健康生活。（吳建輝攝）

彰化一名76歲的張奶奶，2年前發生嚴重車禍，手術雖順利卻併發慢性骨髓炎，術後得靠輪椅或助行器才能行走，生活飽受煎熬，今年求助彰化醫院骨科醫師陳柏辰，透過高壓氧治療，現在已經能自己騎機車外出，張奶奶表示，現在行動自如，可以到處趴趴走，宛如重獲新生。

張奶奶兩年多前，自行騎機車撞到電桿，右小腿開放性粉碎骨折，歷經清創手術、皮瓣移植手術、髓內骨釘手術等，好不容易熬過去，但併發慢性骨髓炎，加上骨折不癒合，為治療吃了1年抗生素，導致全身倦怠、腸胃不適，整個人瘦了一圈，還得靠輪椅才能行動。

陳柏辰表示，慢性骨髓炎事實上是常見的骨科術後併發症，主要是細菌感染，深入骨隨後未能及時清除，讓細菌感染破壞骨骼血液循環，引發局部缺氧長出疤痕，正常的免疫細胞或抗生素等都難以治療，只能抑制，通常無法根除。

陳柏辰說，因為張奶奶傷口已經流膿、紅腫熱痛，甚至有肢體失能的情況，因此協助他申請健保給付的高壓氧治療，在經過十多次的治療後，現在已經可以自行騎車外出，恢復過往活力，生活自理能力大幅提升。

陳柏辰也解釋，高壓氧能加強測肢循環生成，加速傷口癒合，將抗生素帶入感染源頭，且高濃度的氧氣就能直接殺菌，加強白血球的殺菌功能等，最重要的是健保給付，民眾不用花大錢，就能重拾健康生活。

(中時 )