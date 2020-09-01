捷克參議院議長韋德齊率團訪台，大陸國務委員兼外交部長王毅指此舉挑戰一中原則，將付出沉重代價。對此，立法院長游錫堃說，中國的政治傳統，還維持天無二日、地無二王的心態，甚至認為率土之濱，莫非王臣，才會連北約都說要團結對抗中國的霸凌。

針對韋德齊率團訪台，王毅表示，在台灣問題上挑戰一中原則，就是與14億中國人民為敵，絕對不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價。

面對中方的說法，游錫堃表示，大家都知道中國是一個強權，而中國有一個政治傳統就是有「天朝」的心態，認為天無二日、土無二王；甚至說「率土之濱，莫非王臣」，中國2千多年的歷史，直到現在都還有這種「天朝心態」。

（「率土之濱，莫非王臣」，出自《詩經‧北山》。原文為「溥天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣；大夫不均，我從事獨賢」，意為天下土地，都是王治下的領土；管理土地的諸侯，都是王的臣子；同為王臣，卻勞逸不均，唯有我的差事特別繁重辛苦。因此，此段文字的完整原意，主要是在「抱怨」，而不是正面陳述王者有至高無上的權力。）

游錫堃進一步說，隨著香港發生反送中、武漢肺炎爆發後，全世界的人都漸漸知道中國的天朝心態，並且慢慢把手伸入世界各國，影響到很多國家的自由民主。

因此，游錫堃說，北約秘書長史托騰伯格日前說中國已經加劇對全世界人權與自由的威脅，所以呼籲全世界民主國家要團結共同對抗中國的霸凌。美國國務卿彭佩奧也呼籲全世界的人要共同改變中國，顯示全世界對中國的天朝心態已經相當了解。

游錫堃說，但韋德齊完全無視中國的威逼利誘，更顯現出韋德齊與捷克人民的不簡單，台灣一定要珍惜與捷克的情誼。

(中時 )