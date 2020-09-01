總統蔡英文28日宣布，開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，消息一出，各界譁然。一不具名的經貿人士直言，蔡英文以美豬美牛換取美國對台灣的支持，然而結果可能是民進黨錯估美國反應，得不償失。

在聯美制中的戰略下，府院拍板開放含瘦肉精的美豬牛輸台，為避免爭議爆開難收拾，蔡英文28日更親開記者會指出，這是替台灣做關鍵的決定、解決懸宕已久的問題，也是「基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定。」經過這幾年謹慎評估，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。

當有記者提問「決定的時間跟美國大選沒關係，選擇這時機是因為疫情告一段落，全球經貿供應鏈正快速重組，這關係到整體經貿戰略，時間點對我們非常重要。」蔡英文說，此時此刻台美關係達到數十年來最好狀態，甚至對台美BTA都樂觀其成，這是台灣經貿發展最好的契機。

對此，一經貿人士接受《大華網路報》採訪時表示，蔡英文和民進黨政府此時開放美豬美牛進口，就是要換取美國的支持，以抑制大陸的進逼，但是民進黨此舉顯然是高估美國低估大陸。因為當民進黨都已主動亮出壓箱寶底牌，美方的反應竟大都集中在經貿議題，而非對岸軍事動態，顯然民進黨錯估了美方對台灣的支持。

(中時新聞網)