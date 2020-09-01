監察院今天舉行祕書長交接典禮，由院長陳菊親自監交，新任祕書長朱富美由代理祕書長劉文仕手中接下印信。陳菊首次回應在野黨質疑，指出掌舵高市府期間，雖被監院糾正案件有30案，但若和台北、新北市府相較，「紀錄比我高很多」，可見監院對地方要求很高，若能做得更好，絕對是地方政府追求的目標。

立法院日前在在野黨抗議聲浪中，通過監委人事案，國民黨團強烈質疑，過去監察院長陳菊主政的高市府團隊，遭到監察院立案調查58案，其中糾正30案、彈劾3案，將使得監委清廉、公正形象蕩然無存，也懷疑陳菊能否公正客觀審視已立案調查的案件，抑或以「查無實據」或不查而結案。

監察院長陳菊致詞。（劉宗龍攝）

對此，上任剛滿一個月的陳菊，上午在祕書長就職交接典禮上，首次回應在野黨質疑，她說，監察院對她而言既熟悉又陌生，過去擔任長達11年半的高雄市長，曾因監委約詢到監院來，當時不是很愉快的心情，覺得地方執政很難做到一百分。

陳菊指出，掌舵高市府任內，被監委糾正30次，對於高市府被要求注意改善，她原本感到不好意思，但比起其他縣市政府，比如新北市8年期間就有68案、台北市糾正案紀錄也比她高很多，可見監察院對地方要求很高，做得不夠之處經監委糾正，她會注意改善，若能做得更好，絕對是地方政府追求的目標。

談及邀請朱富美任祕書長的過程，陳菊透露，一開始徵詢朱富美的意願時，朱非常驚訝坦言要考慮，真的很感謝朱願意提前自最高檢查署辦理退休，犧牲司法官身分保障與年資，加入監院一同承擔。

近日外界湧現廢考監聲音，陳菊也說，國家正面臨憲政改革積極推動時刻，不分政黨雖對憲改內容不一定有共識，但都認為國家要正常化，尤其國家人權委員會的運作備受社會高度期待，未來必須積極正向回應人權議題，希望監院從內而外整體蛻變，走出深宮大院，在監督施政與促進人權上，讓社會對監院有新的觀感與信任。

朱富美致詞時強調，憲法是人民權利的保障書，人權與憲法是監院工作兩項座標，她感到很榮幸，也很不敢當，院長有很多溢美之詞，她和全體同仁將全力以赴，承院長之命，辦理好院務推動與人權議題相關工作，並作為監委行使職權的行政支持，以不負國人期待並貫徹總統訓勉。

(中時 )