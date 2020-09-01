全球受疫情影響，衝擊鞋類市場買氣，國內製鞋大廠出貨量破新低、庫存量暴增，日曜天地OUTLET把握復甦先機，號召NIKE、adidas、SKECHERS、PALLADIUM、Le coq Sportif、native等60大知名鞋品牌，9/4至9/28舉辦「零碼鞋清倉會」，網羅全台超過3萬雙零碼鞋，祭出最低優惠790元起，今年最後一檔鞋款庫存釋出，整檔業績挑戰5300萬元、年增3成！

日曜天地表示，這次品牌陣容堪稱歷年最強，不但全球前五大運動品牌NIKE、adidas、Reebok、PUMA、FILA通通到齊，還有近年每每推出就熱賣的SKECHERS、PALLDIUM、法國人最愛的Le coq Sportif、英國必買鞋款Clarks等，全面下殺最低790元起，不管是運動愛好者必備的專業跑鞋、球鞋、上班族工作穿著的正式鞋或是日常生活的休閒鞋、涼拖鞋、童鞋等通通有，滿足各式場合、不同年齡層的購鞋需求。

日曜天地表示，零碼鞋清倉會號稱年度鞋迷盛會，最大的特色就是這些零碼鞋為全新的鞋款，且大多是熱銷款，所以於各專櫃尺寸斷碼較多，再次號召60大品牌鞋廠將全台倉庫零碼鞋款集結出清，讓清倉會現場尺寸齊全又能價差大！

因疫情吹起的室內運動風潮，在解封後這股全民運動趨勢仍延續當中，也連帶反應在運動鞋的買氣上，歷年日曜天地OUTLET零碼鞋清倉會好評不斷，今年網路消息一釋出，三天內即破了3,000人響應，9/4上午10:30-13:00舉辦限時2.5小時封館首購會，當天限有入場憑證的VIP搶先入館搶購，並加碼限量前50名排隊民眾參加「滑鞋挑戰賽」，有機會將品牌鞋款穿回家，歡迎有興趣的民眾至官方粉絲專頁登記索取入場憑證。

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