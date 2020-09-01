以「北休閒、南產業」為發展定位的高雄興達漁港，開發分別以「海洋觀光遊憩區」、「修造船產業區」、以及「高雄海洋科技產業創新專區」為3主軸，嘉信遊艇公司自提BOT，規劃投資10億元，興建遊艇碼頭、修造船廠等海洋休憩與農業設施，但遭質疑計劃過於冗長，為了加速該區開發，高雄海洋局將加速在1年內簽約，啟動實質開發作業。

高雄海洋局1日表示，高市府在今年4月24日受理民間申請人，自提興達漁港BOT案，隨即授權海洋局辦理，高雄海洋局在5月29日邀請專家學者及高市府相關局處，初審已原則通過。

海洋局指出，該案後續，將依程序辦理公聽會、公開徵求其他民間申請人、邀請專家學者組成評審會，評審出最優申請人、議約及簽約，海洋局已委託前置作業專業服務團隊，協助訂定甄選項目及標準並加速推動辦理，若參考申請人規劃內容辦理招商，預計在1年內可簽約。

海洋局說，依照目前規劃，廠商在簽約後第1年到第3年，完成第一階段修造船廠的開發，第4年到第5年完成第二階段遊艇碼頭設施建設，之後則視市場需求，開發其他附屬觀光遊憩設施，建設完成後將可為興達漁港帶來嶄新風貌。

海洋局表示，依據目前民間自提人規劃，興達港BOT案，採分期、分階段開發，若加上廠商保留後續擴充開發權利，開發時程合計8年。

海洋局說，為了呼應高雄市議會氣候變遷小組議員建議，在整體民間自提促參程序中，適時評估及協調，全力縮短行政程序與開發期程，並研議將興達漁港情人碼頭鄰近水域，標租予民間業者，投資興建遊艇浮動碼頭，加速完善遊艇停泊設施及環境，也讓擁有小型遊艇及帆船的民眾有船席位可停泊使用。

海洋局指出，興達漁港以「北休閒、南產業」為發展定位，並以「海洋觀光遊憩區」、「修造船產業區」、以及「高雄海洋科技產業創新專區」等三大分區，為開發主軸，推動興達漁港的再發展。

(工商 )