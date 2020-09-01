視訊會議軟體業者Zoom上季業績亮眼，每股盈餘0.92美元，遠超出分析師預估的0.45美元，營收6.635億美元也遠優於市場預估的5億美元，這歸功於新冠疫情期間，人們使用Zoom軟體日益頻繁，帶動更多免費用戶轉為付費訂戶。

Zoom周一交易時間股價已躍升至325.10美元的新高。受到財報告捷激勵，盤後股價又狂飆22.7%至399.02美元，使該公司股價2020年漲幅逾370%。

(工商 )