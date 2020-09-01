Zoom股價再創新高 今年飆漲近4倍 14:252020/09/01 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 視訊會議軟體業者Zoom上季業績亮眼，每股盈餘0.92美元，遠超出分析師預估的0.45美元，營收6.635億美元也遠優於市場預估的5億美元，這歸功於新冠疫情期間，人們使用Zoom軟體日益頻繁，帶動更多免費用戶轉為付費訂戶。 Zoom周一交易時間股價已躍升至325.10美元的新高。受到財報告捷激勵，盤後股價又狂飆22.7%至399.02美元，使該公司股價2020年漲幅逾370%。 (工商 ) #Zoom #股價 #飆漲 #視訊會議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百勝中國招股 10日在港掛牌 04:102020/09/01 全球財經 桃園三重劃區 房價水漲船高 04:102020/09/01 產業．科技 《美股》上季業績亮眼＋全年展望超強 Zoom盤後飆漲25％ 10:172020/09/01 財經 《金融股》黃金交易正夯 元大期推「元黃金正反5」 11:082020/09/01 財經 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 《類股》鋼價漲聲隆隆 小將衝最快 10:512020/09/01 財經 熱門股－正隆 法人力挺股價創高 04:102020/09/01 證券．權證 佳凌 7月小虧800萬元 04:102020/09/01 產業特刊 12大航運商今年估賺110億美元 04:102020/09/01 全球財經 吉茂擁三利多 法人按讚喊買 04:102020/09/01 證券．權證 財經熱門新聞 搶5G換機潮 宏達電U20 5G開賣 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 睡美能 為健康睡眠加成 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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