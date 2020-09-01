針對三星少東李在鎔涉嫌操控市場一案，南韓檢察官於周二（1日）下午宣布起訴11人，當中包括李在鎔以及其他三星高層人員。

因涉嫌從事資本市場法定的不正當交易、操縱市場，以及違反上市公司外部審計相關法規，現年52歲的三星少東李在鎔於六月時遭南韓檢方聲請羈押，但遭到南韓中央地方法院拒絕。

李在鎔已非第一次傳出非法消息，他先前曾因涉嫌向前南韓總統朴槿惠行賄而身陷囹圄一年，於2018年二月獲釋，然針對此案南韓最高法院於2019年八月發回高等法院重審，李在鎔恐面臨更重刑責。

南韓檢察調查審議委員會曾於六月召開會議，評估檢方起訴李在鎔的適法性，會議最後做出不起訴處分，且認為檢察官不應繼續調查三星的繼承問題，顯示該國民眾對於這間支撐著國家經濟的企業仍有一定支持，但審議委員會所做出之建議對南韓檢察官不具強制約束力，首爾中央檢察廳今日仍對李在鎔作出起訴處分。

(工商 )