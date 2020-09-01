總統蔡英文今日頒發第四屆總統創新獎，希望各界發揮創新精神，讓創新力被應用在每個領域，才能加值創造更大的效益，加速經濟成長的動能。

蔡英文表示，受到疫情的影響，全球經濟情勢也出現許多重要的變化，雖然全球疫情仍在持續當中，但各國也都已經開始著手振興經濟以及復甦的工作，世界經濟論壇（WEF）也宣布，明年1月論壇主題是「全面重啟」（The Great Reset）。

她認為，疫情不只導致供應鏈重組，也讓整個世界「重新開機」，要在這個不確定的年代持續保有優勢，創新能量及能力，絕對是關鍵中的關鍵。台灣這幾年來，在創新方面的成果，也受到國際的矚目和肯定，台灣已連續2年，入選全球4大「超級創新國」。創新力更必須被應用在每個領域，帶入工業、科技、文化的元素，才能加值創造更大的效益，成為加速經濟成長的動能。

蔡英文表示，由張基義院長帶領的「財團法人台灣設計研究院」，設計力就是國力，今年「台灣創意設計中心」剛升格為「台灣設計研究院」，現在全球發展趨勢，已經走向創意經濟、體驗經濟時代，台灣經濟發展歷程，也從「效能驅動」進入「創新驅動」的階段；善用設計力量，驅動產業創新、經濟發展，更是導入產業升級最重要的軟實力。

至於「一般個人組」得獎者－台北市聯合醫院的黃勝堅總院長，總統認為，黃院長全心投入善終及安寧照護，也是積極推動相關法案的重要推手，創新科技的應用，可以保障善終權，提升高齡者的生活品質，讓每個人都能健康、自主的面對人生最後的時刻。她也對黃總院長的努力表達感謝之意，政府未來也會繼續民間攜手努力，共同建構更完善的健康照護體系，及安寧照護體系。

「青年組」得獎者－郭建甫董事長。蔡英文指出，去年拜訪郭董事長創辦的Gogolook公司，他們創設的Whoscall系統，有效阻斷很多詐騙的發生，讓她印象非常深刻，尤其當時他們送的「防詐總指揮」插畫，很有創意，也代表政府和民間的合作，攜手打擊詐騙的決心。她強調，「資安就是國安」，看到年輕人把科技創新在資安上，並且做很好的應用，她相信未來資安產業一定可以再上一層樓。

蔡英文感謝各得獎者各自在不同領域，發揮創意、投入創新，政府也會和大家攜手努力，讓台灣在變動的世界局勢中，能夠持續保持關鍵地位，並且脫穎而出。

(工商 )