大同公司召開股東會，董事長林郭文艷認定28位股東疑受陸資操縱刪除表決權，引發爭議。投保中心提告請求法院依《投保法》解任林郭董事長職務，台北地院今首開庭，大同律師吳祚丞受訪表示，本案具有指標性，北院若從寬認定林郭違法、判投保中心勝訴，未來類似案件恐怕接不完。

投保中心律師陳溫紫、沈安琪今主張，大同6月30日的股東會現場狀況混亂，林郭文艷以突襲方式剔除28位股東的表決權，卻未說明依據為何，臨時動議有股東提案「封匭」，林郭也不予理會，直接宣布解散，不僅影響股東權益，更損害公司利益，請求法院依《投保法》第10-1條解任林郭的董事長職位。

大同、林郭的律師團則抗辯，部分股東，被認定受陸資操縱嫌疑，違反《兩岸條例》第173條等相關規定，剔除表決權並無不妥，反而是投保中心未具體舉證對公司造成什麼損害，對於林郭的種種指控，也不符《投保法》解任董事長的構成要件。

承審法官楊惠如認為，本案主要爭點在林郭文艷是否有權認定陸資嫌疑，進而剔除部分股東表決權，相關程序是否合法，恰巧大同炒股案一審8月24日宣判，大同市場派、台商鄭文逸等人被認定與香港龍峰公司董事任國龍合作，遭依違反《證券交易法》判刑，楊當庭提出該判決新聞資料詢問雙方意見。

投保中心方表示，該判決指檢方所提事證，不足以認定市場派資金來源是陸資，林郭文艷以陸資為由剔除部分股東表決權，顯然也沒有充足證據。

吳祚丞反擊，能否剔除陸資股東表決權，法律並無要求到「確信」程度，林郭文艷只須「合理懷疑」即可，檢方起訴炒股案時，就已認定陸資介入，可見林郭的懷疑有所依據；至於是否構成炒股犯行，重點不在於任國龍資金是否為陸資，刑事判決當然沒有調查必要。

吳祚丞庭後受訪表示，投保中心若認為剔除表決權有瑕疵，應提起「撤銷股東會決議」訴訟，而非「解任董事長」，且依新版《投保法》解任董事長職務後，3年內將不得充任上市、上櫃或興櫃公司之董事、監察人等職務，比《公司法》規定涉犯刑責的2年還嚴重，如果法院從寬認定，未來類似訴訟恐怕接不完。

(中時 )