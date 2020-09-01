99購物節即將拉開下半年電商網購大戰序幕，松果購物(6740)以品牌、數據、行銷三方串聯強攻99購物節，除推出折扣外，連續13天攜手13大品牌及5大異業，並結合線上互動任務型遊戲、限時line貼圖，360度全方位滿足消費者於消費、娛樂、社群的需求，進而提高消費者黏著度，期望增添下半年整體營運成長動能。

松果購物上半年繳出行動端業績年增57.8％、訂單量年增71％、營收年增62％的成績，這次籍由99購物節集結居家、美妝、3C、服裝等13大品牌深度合作，並持續運用AI大數據根據消費者足跡進行個人化選品推薦，精準鎖定多元客群選購需求，進而提高購物車的結帳率，且搭載5大異業結盟，以多重好康且有感促惠刺激整體消費動能。

此外，松果購物看準新世代的娛樂大趨勢，更以行銷結合遊戲化，透過任務導入加碼優惠資訊，同時發展多平台社群行銷的策略，利用「角色經濟學」經營策略推出布魯森林Ｘ松果購物貼圖，以娛樂性互動方式擴大累積潛力消費者，並提高消費者黏著性。

(時報資訊)