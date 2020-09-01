蔡政府因應明年1月1日將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，農委會上月28日預告修正《動物用藥品管理法》第五條第一款，預計9月4日公告。對此，民眾黨立法院黨團認為，目前實驗數據無法確定萊劑不會對人體產生其他副作用，且該修正預告，未寫明未來是否連台灣豬都將開放含有萊劑，今發出行政陳述意見書，表明嚴正立場反對此修正公告事項，要求農委會保證本土養豬業，不得使用萊克多巴胺飼料。

農委會上月28日預告修正《動物用藥品管理法》第五條第一款，修正內容：「乙型受體素（β-agonist）為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品。但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺（Ractopamine）含藥物飼料添加物。」對於該公告內容有任何意見或修正建議者，應於刊登公報隔日起7日內陳述意見。

民眾黨為嚴正表達反對該修正公告事項，黨團今將提出行政陳述意見書，內容提到，目前實驗數據無法確定萊劑是否會對人體產生其他副作用，人體長期攝取殘留的萊克多巴胺是否會造成健康問題也尚不清楚，但包括歐盟、俄羅斯、中國等世界多數國家都禁用此類添加物，未來含有萊劑美豬進口，將造成食安疑慮與恐慌。

另外，一旦開放含有萊劑的美豬進口，未來是否連台灣本土出產的豬肉都可能開放含有萊劑，中央官員要如何完全確保台灣豬絕不可能使用萊劑飼養；為維護台灣民眾食用安全，民眾黨要求農委會保證本土養豬業不得使用萊劑；同時提出檢測機制之具體部署和人員、預算、器材準備期程。

民眾黨團總召賴香伶表示，提出行政陳述意見書只是第一步，該修正公告雖是行政命令，仍須送立法院備查，因此，民眾黨團將依職權行使法要求實質審議，不讓行政命令草率過關。

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(中時 )