俄羅斯超英趕美，搶先註冊全球第一支新冠疫苗，不過這支「史普尼克V」（Sputnik V）尚未完成所有測試，安全性引發疑慮，就連俄羅斯教師們也「心驚驚」，當局鼓勵老師盡快接種，反而有上千名教師連署，拒絕被迫施打疫苗。

俄羅斯疫苗安全嗎？

路透社報導，俄羅斯11日宣布，核准全球首支新冠疫苗「史普尼克V」，不過莫斯科宣布好消息之際，這支疫苗尚未進行第3階段大規模人體測試，一直到上周（8月26日），才真正開展4萬人參與的最終臨床試驗。西方科學家不斷警告，在未完成所有階段試驗之前，疫苗的安全性仍有疑慮。

目前莫斯科的診所已陸續收到疫苗，當局先前宣布，自9月開始，軍人及教師將可優先接種，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）更表示，強制所有軍人施打疫苗。

俄羅斯各級學校於今（1）日開學，擔心教師被迫注射疫苗，一支教師工會「Uchitel」已經在網路上發起請願連署，拒絕在所有試驗完成之前，強迫教師施打疫苗。請願聲明指出，「學校校長很有可能受到壓力，要求所有人注射疫苗。」

「Uchitel」實際上只有700名工會會員，不過至今已獲得將近1,400人參與連署。俄羅斯全國約有120萬名教師。

俄羅斯衛生部及莫斯科市政府都強調，教師施打疫苗是採自願制，學校不會被施壓，教師也不會受到懲罰，俄羅斯教育部則未回應這起事件。

不過「Uchitel」的聯合總幹事巴盧耶娃（Marina Baluyeva）表示，教師先前也曾被要求假日進行打掃工作，當時也說是採自願制，但拒絕配合的教師實際上卻可能惹上麻煩。

目前莫斯科一所學校已經提供該校將近80名教師接種疫苗，其中一名教師伊凡諾夫娜（Larisa Ivanovna）表示，她已經申請注射疫苗，因為她擔心若不施打，工作可能不保。

(中時新聞網)