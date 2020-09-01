蔡英文總統今在臉書表示，持續深化合作！台灣和美國即將啟動新一輪 台美經濟商業對話（US-Taiwan Economic and Commercial Dialogue），並由美國國務院次卿凱斯．克拉奇（Keith Krach）主持。

總統強調，樂見美方以實際行動深化台美夥伴關係，也期待未來雙方在更堅實的信任基礎上，透過「台美經濟商業對話」這個新創的經貿高階對話，以及其他經貿互動平台和管道，積極深化台美經貿連結，創造台美互惠雙贏，讓台灣成為全球供應鏈重整中的關鍵力量。

總統今天在臉書指出，昨天晚上，經濟部王美花部長、駐美代表 蕭美琴 Bi-khim Hsiao 和美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）共同受邀在華府智庫「傳統基金會」主辦的線上座談會中進行交流。

總統說，在昨天的座談中，史達偉再次代表美國政府，表示美國將會依據台灣關係法和對台六項保證，強化和台灣在經濟、國防等方面的合作，並表示雙方將進行更加高階的新對話。

總統表示，謝謝外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）和經濟部同仁長期以來的努力！我們會把握機會，持續推進台美合作的實質進展。

(中時 )