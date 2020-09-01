高雄14歲少女於上月29日搭乘高鐵北上新竹、搭上網友的車後隨即失聯，經過多日搜尋，今早警方在新竹竹東中興路尋獲少女，而警方到場時發現少女竟被藏在4樓的密室夾層中。目前少女也與家人團聚。

由於少女失蹤後，家屬心急如焚，除報警之外，也在臉書各大社團發文尋求網友協助。PTT網友發揮柯南精神，根據母親提「男網友相關個資」，交叉比對後發現一名，資料全相符合的男子，而該男子正是去年涉嫌下藥迷昏未成年少女的羅姓保全，警方也證實，確實是因這篇肉搜文，讓他們在辦案時有了方向，才會在前天（30）日找王姓男子（管理出租套）出面說明，這才讓整起案件稍微明朗。今早警方也在新竹竹東中興路上某一處民宅尋獲該名少女，而當時遭肉搜的羅姓保全（有外號保全李宗瑞之稱）也在旁邊，警方立刻將兩人帶回。

該名網友受到大批網友讚好，表示感謝他協助警方破案。（圖／翻攝自楊鵬淵臉書）

而這名「柯南的網友」，其實正是PTT前八卦版版主，他本名為楊鵬淵，現為國中社會科教師，少女平安尋獲後，他也再度在臉書發文，他笑稱「我最近很低調，這樣不就大家都知道我補教肖戰的身份了」。

他表示在年輕時很熱衷社會事務，當了2至3年台灣當時最大討論版的版主，當時是肉搜界的高手，但都是協助警方辦案的居多。他認為網路世界是「凡走過必留下痕跡」，平時在使用網路時真的要注意發言。而他也針對女孩失聯事件深入剖析，以這名涉案的羅姓保全為例，他指出以前大多都是靠交友軟體APP等，現在更進步到佯裝成國中生的Line群組或是Facebook群組，照片用的都是網路的花美男照居多。

一開始都是單純的贈予未成年少女點數、簡單的小禮物，當作初期投資，再慢慢告訴對方，其實還有許多社會不為人知可打工賺取零用錢的方式，再把小女生拉入微信群或是臉書聊天室（比較不好追蹤），然後群組內一定會有其他樣本，看起來是國小國中生的小女生，穿著漂亮衣服，配著別人打電動，或是拍拍照拿取高額報酬，然後讓這個女生自願開口，要怎麼加入。

涉世未深的少女上勾後，再佯裝需經過面試，要求傳私人照片，但這次羅男先是付了5萬塊，並用超商店到店的方式，再寄送公務機，更讓小女生更覺得這是一回事了。天真的少女以為只要陪所謂大老闆打電動，就能獲取高額的價金，且還能先領錢，然後挑戰人心的事情就來了，本來覺得自己被錄取了，卻被所謂的高層告知「有競爭對手出現」，兩天過後便再告訴少女，有新的職缺出現，但這次必須要cosplay 或是犧牲打扮，才能獲取該名額。

楊鵬淵表示，羅男這次用的手法很惡劣，利用人的心理去進行誘拐，需要當面見面的，通常都是亡命之徒，作風會比較凶猛。相對於其他社會案件，都是利用「大哥哥、大姊姊」身分去認識小妹妹，並跟這些未成年少女說，「只要體態合格 就可以成為小小模特或網紅之類的」，輕則裸照被拿去地下交易；重則被威脅做其他事情。

最後他也呼籲家長要注意自家孩子狀況，像是洗澡時間有沒有意外的變長（拍照常常在廁所）、有沒有添購攝影器材、手機有沒有裝新的通訊App及有沒有常常藉故跟同學出門。這些都是有跡可循的跡象。

(中時新聞網)