謝和弦說跟Keanna離婚後隔天要去和莉婭登記再婚。（圖／翻攝自keanna_taiyh、chord0415 IG）

謝和弦回答網友問題。（圖／翻攝自chord0415 IG）

謝和弦年初呼麻被逮，後爆出舉報人就是他太太Keanna，4年婚姻因此告吹，最近兩人離婚官司已進入法律程序，謝和弦在IG上回應網友提問，透露離婚調解開庭Keanna兩次放鴿子，也挑明有意給女友莉婭名份，「我昨天跟莉婭說了，等離婚官司結束，隔天就跟她去登記結婚。」

謝和弦和Keanna鬧婚變後，他隨即認愛女友莉婭，引來不少質疑，先前兩人去知名火鍋店用餐，員工自稱小粉絲送上卡片祝賀，引來正反兩極評論，有人酸：「原來店家支持外遇和小三」，也有人力挺：「情人節快樂，要幸福下去」，謝和弦倒是不畏罵聲，最近有人在IG問他認定莉婭的主因，他也大方回答。

謝和弦說：「（莉婭）能幫我處理所有音樂事業的事情，能大方接受我寫歌給吸引我的女生，理性跟感性很平衡。」是他最喜歡莉婭的一點，也批評：「前妻得不到我就要毀掉，莉婭陪著我過關斬將」，坦言先前這麼寵妻，會鬧翻是因為「我沒有辦法跟一個完全不進步，只會靠外表跟耍心機耍廢的人再相處了。」

對於離婚官司，謝和弦與Keanna至今各執一詞，謝和弦仍強調是Keanna沒誠意，開調解庭2次放鴿子，「我都換手機了，就是不想再被她打擾，是她自己要搞上檯面，那就交給律師法院見，結果她一再放大家鳥」，又批評Keanna很假，「真的很愛演，很無奈」。

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(中時新聞網)