大陸A股統計截至8月31日晚上12點，據Wind數據顯示，除暴風集團及千山退，A股其餘3973家公司的上半年財務資料已全部出爐。就單一公司財報表現來看，上半年最賺錢的上市公司為工商銀行、淨利潤高達1487.9億元（人民幣，下同），虧損最高的則是中國石油的299.86億元。從行業方面觀察，（申萬行業分類，下同），也是由銀行營收排名首位、達到2.72兆元；而淨利潤方面，除金融外，房地產則成為上半年最賺錢的行業，淨利潤達845.05億元。

個股方面，上半年全部A股中，漲幅最高的為英科醫療，年初至今共上漲814.85％。同時，漲幅排名前十的個股中，前八位漲幅均超300％。

而受到疫情等因素影響下，休閒服務板塊成為上半年A股唯一虧損的板塊，合計共虧損14.1億元，同時淨利潤年減幅達122.22％。但奇妙的是，在板塊漲跌幅方面，上半年以休閒服務表現最好，年初至今大漲67.68％，位居市場首位。

(旺報 )