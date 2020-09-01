歐陽娜娜頂著星二代光芒勇闖演藝圈，姣好臉蛋和氣質頗受精品品牌歡迎，不過自從發表敏感的政治言論後，她將演藝重心放往大陸，一舉一動都受到放大檢視。歐陽娜娜近日出席活動，將精修照放在微博，沒想到被網友公開當天的現場無P照，意外掀起一陣論戰。

歐陽娜娜最近快閃到深圳出席活動，頂著一頭隨性的及胸長髮，佩戴黃色的復古墨鏡，身穿黑色的馬甲背心，手臂上有同色系的袖套，襯托出白皙透亮的膚色，下半身則穿著藍色的高腰牛仔褲及黑色靴子，比例看起來高挑修長，無論是回眸放電、插口袋或扶著墨鏡，都散發出率性的女人味。

歐陽娜娜的精修照比例高挑修長。（圖／微博@歐陽娜娜）

不過，有網友PO出活動當天的側拍照，發現和精修照有些落差，照片中，歐陽娜娜的比例看起來有些五五身，下身還有些臃腫，跨下的2條皺摺也有些尷尬，但有網友幫忙緩頰，覺得應該只是角度問題。

除了當天的現場照，歐陽娜娜過去在機場的照片也被挖出來，發現手臂旁邊的行李箱明顯歪掉，懷疑有經過修圖，網友直呼：「她真的胖了」、「你不說手臂我竟然覺得第二張好自然」再度引起熱議。

歐陽娜娜的無修照流出。（圖／微博@沸娛）

(中時新聞網)