疾病管制署今(1)日公布國內出現新生兒感染李斯特菌症案例，北部一名女嬰今年8月下旬出生時，出生就出現呼吸急促症狀收治住院，經通報檢驗確診。疾管署指出，個案母親無症狀，曾於今年5至6月懷孕期間，食用生菜沙拉及生魚片等生食，研判女嬰是在胎兒時期，藉由母親食用受李斯特菌污染的食物，引發母子垂直感染的可能性較高。

疾管署表示，我國自2018年起將李斯特菌症列為第四類法定傳染病；今年累計97例，低於2018及2019年同期(121例及129例)；依據近幾年監測資料顯示，李斯特菌感染於每年3至4月開始上升，5至6月病例數最多；男女性病例數相當(男女性比0.98)，以65歲以上個案為多(佔57%)，其次為45歲到64歲(佔30%)；新生兒個案累計4例，均為母子垂直感染。

另有9例還孕婦女出現早產、流產及死產情形之女性個案檢驗確診。

疾管署指出，李斯特菌症主要經由食用遭污染的食物感染，國內曾在經包裝的即食肉品檢出此菌，另生魚片也是高風險食品。李斯特菌症目前無疫苗可預防，感染後的病情嚴重程度因感染者的免疫狀況而異，免疫力正常者不易受感染，或感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等症狀。但若為孕婦傳染給胎兒，可能導致流產、死胎、早產，或在分娩時感染胎兒，造成新生兒侵襲性感染。

疾管署表示，由於李斯特菌於4℃條件下可持續生長繁殖，需加熱至72°C以上才能殺死，因此提醒婦女懷孕期間，應做好個人飲食與手部衛生，避免生食；如有發燒、頭痛、噁心、嘔吐等不適症狀，請儘速就醫，以及早獲得妥適的治療；醫療院所如遇有疑似個案，應於72小時內通報，以利衛生單位採取防治措施。

(中時 )