受惠法人逢低搶補電子股，包括雙王之權王台積電、股王大立光，與半導體相關族群如穩懋、被動元件如禾伸堂、興勤與信昌電；二極體如台半與強茂；PCB族群如南電、欣興與景碩；與光學元件如玉晶光等，多呈報復性強彈格局。

電子股強彈順利化解金融、傳產等龍頭股表現不振壓力，盤勢開高震盪走高，加權指數終場陸續收復12600點、10日線及12700點。

重量級集團股周二力挺多方除雙王外，還有聯發科、聯電、鴻海、中華電、中鋼、南亞科、華航、友達、群創、日月光投控、廣達、仁寶、台化、和碩及台達電等。

表現弱勢的權值股，包括第一金、長榮、兆豐金、中信金、台塑、南亞、台塑化、台泥、亞泥、統一、台玻與遠東新。

加權股價指數終場大漲111.83點，報12703.28點，漲幅0.89%，成交2156.69億元。短線面臨的高檔反壓，即5日線與月線將受嚴酷考驗。

櫃買市場方面，短線生技、紡纖與航運等類股指數雖拉回，但半導體領軍反彈的電子重返主流，加上電機、化學、鋼鐵、營建與觀光等族群也多紅光滿面，使盤勢開高震盪趨堅，終場指數收漲0.19%，報166.35點，成交535.12億元。

業內人士指出，電子股短多反彈的人氣指標，基本上仍以權王台積電多、空動向馬首是瞻。目前看起來，台積電在2020年擴大資本支出，並在高階7奈米、5奈米與3奈米等市場多大幅領先競爭對手，使該股中多格局仍普被法人認同，對台大波段資金行情自具正面效應。

另外，美Fed（聯準會）準備施行長時期的零利率，期刺激景氣復甦，顯示台股居全球第四高的股息殖利率仍對法人充滿吸引力，加上新台幣兌美元匯價欲小不易，使國際熱錢在台伺機對股匯兩市的運作能量，仍不宜輕忽。台股後市仍審慎樂觀。

(工商 )