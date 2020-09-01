燦坤南崁店，即將於9月4日以全新型態、暖心登場，並推出三天的開幕慶活動，祭出相當多的優惠商品及體驗會，包含限量排隊商品、每日秒殺勁爆商品、限時限量滿額禮以及豪華家電好禮抽活動。

開幕期間9月4日至6日，每日上午10點準時開搶，現貨30台SWITCH主機，會員價9,780元，再送H9玻璃高透滿版螢幕保護貼；9月5日SWITCH健身環大冒險中文版，現貨20個，會原價2,550元，別人還在苦等，燦坤南崁店讓你直接帶回家。APPLE全館指定商品滿萬再折千，每日限量三台MaceBook Pro只要24,900元，果粉千萬別錯過！體驗會包含PHILIPS美食享樂會、SAMSUNG電視體驗會、FLUX雷雕體驗送客製化名片夾、羅技賽車電競體驗會，有吃有玩還有拿，都在燦坤南崁店。

開幕當日9月4日當日限量排隊商品，下午三點推出小米手環4加一元多一件，限量一百名，無論是游泳衝浪、跑步、健走還是戰繩、甚至是騎行，都有不同的功能可以進行記錄與監測身體數值，同時，也能記錄自己的睡眠狀況與跟蹤分析，幫助自己調整睡眠習慣。

搭配小米運動APP還有眾多塑型、減脂等運動課程，讓活力提升更滿分！開幕首日下午五點則推出YEELIGHT易來充電感應夜燈加五元多一件，限量五十名，可以懸掛於任何需要照明的位置，輕鬆方便隨心隨意，走廊、樓梯、儲藏櫃、床邊，只要你需要，它便能為你照亮，就像你需要的3C產品，在燦坤都能滿足你。

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