隨著大陸A股公司上半年業績陸續揭露，上市公司所獲大陸政府的補助情況也呈現在投資者面前。截至8月31日有3844家上市公司揭露上半年補助情況。據Choice數據統計，有163家獲利公司的政府補助比自身利潤還多，其中包括維信諾、京東方A、西寧特鋼、晨鳴紙業、木林森等上市公司等。

此外，一些拿政府補助較多的公司中，仍有部分為虧損狀態，例如中石化非經常性損益專案中政府補助金額為26.94億元（人民幣，下同），但上半年仍虧損了228.8億元。

根據《新京報》報導，按行業看，在上半年大陸政府補助超過1億元的147家上市公司中，以電子、汽車、交通運輸、醫藥生物占比較大，分別有16家公司、14家公司、12家公司、10家公司。

另外像是中國石化、京東方A、上汽集團、維信諾、中國中車、晨鳴紙業、廣發證券、比亞迪、中芯國際等企業，上半年拿到的政府補助均超過7億元，分別是26.94億元、15.22億元、11.25億元、9.67億元、8億元、7.6億元、7.4億元、7.1億元、7億元。

(旺報 )