大陸與印度邊境再傳緊張局勢，大陸駐印度大使館今日發布消息，駐印度使館發言人嵇蓉參贊就中印邊境局勢進行回應。

有報導稱，印軍在班公湖以南地區多個地點越過陸印邊界實際控制線。發言人回應，8月31日，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在陸印邊界西段班公湖以南地區、熱欽山口附近再次非法越線，公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張。

發言人批評印方行徑嚴重侵犯陸方領土主權，嚴重違反兩國相關協定協議和重要共識，嚴重破壞邊境地區和平安寧。印方所做所為與雙方一段時間以來推動現地局勢緩和降溫的努力背道而馳，陸方對此表示堅決反對。

陸方已向印方提出嚴正交涉，要求印方嚴格管控和約束一線部隊，切實遵守承諾，立即停止一切挑釁行為，立即撤回非法越線人員，立即停止任何導致局勢升級和復雜化的舉動。

而根據印度國防部根據昨日發表的聲明指出，8月29日晚間至30日凌晨，大陸人民解放軍部隊違反了此前在軍事和外交會議上達成的共識，採取「挑釁性軍事行動」，試圖改變當地現狀。

(中時 )