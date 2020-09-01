農曆七月是孝親月！明天是傳統中元節，擁有336年歷史的台中市萬和宮今年的中元節普渡法會普渡供品多達1440桌；廟方指出，其中有977桌供品將打包成愛心物資捐助弱勢。喇榮開顯光明佛學會將於6日在台中太極石展覽館舉辦中陰文武百尊超渡消災法會，並發放500份的愛心物資。

萬和宮慶讚中元普度法會，從農曆7月14日，即1日晚間10時請神、安神位揭開序幕，2日上午7時誦經團早課誦經，9時由普銓法師率領董監事向鄰近廟宇「獻外敬」邀請各廟眾神、法界眾生參加普度法會；晚上6時普度祈安法會，由普銓法師率領信眾開香，頌經消災祈福，預計祈安法會普桌將超過2000桌。

萬和宮董事長蕭清杰說，廟方今年代辦1440桌普桌是採公開招標，由楓康超市南屯店承包；有排骨雞碗麵、埔里水粉、大燕麥片、飲料、餅乾等20項，不領回的977桌供品，廟方將打包成愛心物資，比照往年轉送社會局食物銀行、南屯區公所等單位發給弱勢族群。

新冠疫情造成經濟活動受限，許多弱勢家庭及個人受到影響，喇榮開顯光明佛學會，9月6日在台中太極石展覽館舉辦「中陰文武百尊超渡消災法會」；由寧瑪巴喇榮五明佛學院傳承、尊貴的龍迦仁波切帶領10位喇嘛主法，同時辦理物資捐助給需要的人計500份。

主辦單位指出，每份有白米4公斤、麵線、冬粉、油、鹽，透過里長發放在台中、彰化的低收入戶或慈善機購，緩解貧苦之人；也祈願疫情能早日平息，國泰民安。

(中時 )