為防止新冠疫情的擴散而祭出嚴格的封鎖措施，印度關閉消費機會和投資活動，就業和收入減少，導致印度上一季(4~6月)經濟付出嚴重代價，按年萎縮高達23.9%，創1997年有紀錄以來最高跌幅，劣於路透預期的萎縮18.3%，以及彭博預期的萎縮18%。

據Time of India報導，印度國家統計局指出，亞洲第三大經濟體面臨新冠肺炎最嚴重的衝擊，在主要經濟體之間出現最嚴重的經濟萎縮。即使中國在1~3月的季度出現萎縮，但在隨後的季度出現3.2%的復甦。印度上季表現在全球接近於英國第二季的萎縮20.4%。僅有祕魯和澳門在六月的季度跌幅超過印度。

在所有部門當中，除了農業成長3.4%，其餘部門皆大幅下滑。

營建活動大跌超過50%，製造業則下跌39%。

由於財政赤字，政府支出方案受到限制。印度當局預估本季度亦將出現負成長。

新冠肺炎疫情將印度經濟帶入自獨立以來第四次的萎縮，上一次的經濟萎縮是在1980財年。也是自1997/98有季度GDP數據以來首見。

(時報資訊)