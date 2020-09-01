中元節即將到來，各地里長們、社區主委們這陣子真的是費盡心思！怕天公不作美，大太陽讓人曬到頭昏腦脹，又或突來陣雨讓人淋成落湯雞、也會將供品淋濕變質，讓里民普渡祭祀心意打折！「房仲第一品牌」永慶房屋長期深耕社區，最了解里長和居民們的心聲，今年一共贊助協辦超過兩千場中元普渡，更借出超過四千頂帳篷，圓滿民眾感恩祭拜的心意。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，為展現企業取之於社會、用之於社會的回饋心意，永慶房屋長期提供帳棚出借服務，協助社區商圈舉辦各式活動，避免因天氣影響戶外活動進行。陳賜傑強調，永慶房屋值得信賴、關心鄰里的印象深獲認同，因此，今年社區前來邀請協辦中元普渡的場次、借用帳篷的數量，是往年的兩、三倍以上。

就算大雨襲擊也不怕！永慶房屋贊助帳篷遮陽避雨，讓普渡儀式圓滿進行。(圖/業者提供)

土城明德店協助社區搭設帳棚，保護祭品不怕曝曬或雨淋，里長呂理民直說：揪安心！(圖/業者提供)

從農曆七月開始到現在，光是永慶房屋新莊富國店就協辦超過十場中元普渡，店長劉春美說明，中元節是台灣民間三大祭祖節日之一，由於目前國內疫情控制得宜，因此全店總動員協助各社區辦理中元普渡。劉春美笑說，經紀人與服務專員們特別準備吸睛的造型氣球送給社區孩童，讓小朋友們玩得不亦樂乎，也讓家長們順利完成普渡儀式。

劉春美店長說，因為最近天氣不穩定，戶外經常飆高溫，或是陣雨不斷，好在永慶房屋提供帳棚服務，才讓社區各場中元普渡都順利完成，民眾們反應超熱絡，甚至有里長已在邀請永慶明年持續支持活動。

對於永慶房屋用心經營社區事務，新北市新莊區的君泰社區總幹事林哲薪給予滿分肯定：「永慶房屋服務專員賴鵬宇積極用心，讓住戶們都相當滿意，未來希望永慶房屋能持續服務社區居民。」陳賜傑協理強調，除了重大節慶外，為支持社區、學校及社團舉辦正向的活動，促進社會變得更美好，永慶房屋提供活動帳篷租借服務，有需要的社區鄰里可以就近詢問雙北永慶房屋直營門市。

新莊富國店準備造型氣球吸引小朋友注目，幫助家長們順利完成普渡流程。(圖/業者提供)

永慶房屋南港橫科店團隊提供親切、熱情服務，協助「英郡社區」圓滿中元普渡。(圖/業者提供)

(中時新聞網)