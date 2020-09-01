日盛金出售案有譜！金管會主委黃天牧8月31日證實，日盛金已送件，銀行局正在處理中。

消息面激勵日盛金（5820）在周二（9/1）甫開市即跳高直衝漲停板11.4元並鎖住，呈超強多頭格局，迄上午11:03，仍僅一個漲停板價屹立不搖，成交9824張，而在漲停板門外追價者約6700餘張，表現出色。

目前外傳買家是泰國卜蜂正大集團和中信金，黃天牧則說，「我沒有說一定是哪家金控，股權轉換只要符合金管會規定、經過審查就可以」；至於買家是否非金融機構？黃天牧指出，金控法都有相關規定。至於日盛金、中信金對併購案則表示，目前暫不予評論。

據了解，日盛金最大股東日本新生銀行想出脫持股已不是一、兩天的事，但長期以來找尋接手對象，常因與第二大股東香港建群控股無法達成共識而流局。

包括早期傳出的富邦、國泰、中信、開發、元大等均被點名過，後來還傳出彰銀、王道銀行、南山人壽等，但最後均未開花結果，其他包括寶佳集團旗下合佳投資（日盛第八大股東）與龍巖，也都被傳對日盛金有意。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)