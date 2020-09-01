台北市議員許淑華（右1）赴基隆參加活動。（吳康瑋攝）

外傳民進黨已在準備2022年地方選舉，其中雙北市被視為重中之重，包括衛福部長陳時中、文化部前部長鄭麗君及日前被總統蔡英文欽點接任智庫副董事長的基隆市長林右昌都是熱門人選，對此，台北市議員許淑華於1日赴基隆參加活動時受訪透露，前文化部長鄭麗君目前仍以家庭及孩子為主，因此黨內還在考量有沒有更適合的人選，因此自己今天就是來基隆向目前黨內看好的人選林右昌請益。

許淑華表示，林市長政績有口皆碑，在基隆做這麼好，她認為台北市也需要一個這麼優質，並且可以跟中央直接溝通、沒有問題的市長候選人，因此自己來這邊跟右昌市長特別小聊一下，我想基隆的記者及市民一定都很清楚他的實力及用心。

許淑華受訪時指出，自己認為北市若有林右昌，將會變得更好，並在現場請大家以掌聲替市長加油，更直言保證自己將會向黨中央提出建議。對此，林右昌日前接受媒體訪問表示，自己認為最重要是把市長工作做好，這是自己的職責和責任，至於選舉的事則暫時不去想。

對此，有黨內人士透露說，藍營應該會由黨內紅人蔣萬安出線，而北市副市長黃珊珊目前也是民眾黨內呼聲很高的人選，因此形成「三腳督」，對此綠營仍須待疫情趨緩或黨內討論後，才會明朗。

(中時 )