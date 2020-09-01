失蹤3天的14歲高雄少女，終於找到人了！警方在稍早於新竹縣竹東某套房尋獲少女與嫌疑人羅男。此事件在網上掀起熱烈討論，更多虧有不少「鍵盤柯南」肉搜出相關嫌疑人，加速警方破案。鄉民又曝光一位被大眾忽略的關鍵人物，大讚她是神隊友。

據悉，在少女失聯初期，母親便多處在臉書社團上發文尋人，提到女兒與同學共同搭高鐵北上到新竹，兩人出站後相約下午5時會合，少女便坐上一輛陌生的車離去，而約定時間到了卻遲遲不見少女蹤影，女同學還在高鐵站痴痴守候了6小時。。

而一位鄉民在PTT八卦板上發文大讚一位破案神隊友，這位神隊友就是陪伴失蹤少女一起北上的女同學，因為她機靈在少女坐上陌生車輛時記下車牌與車型，並於第一時間將資料提供給警方，讓警方能快速找到車子和盧姓駕駛，將案情往前推移。

鄉民更稱讚她是「聰明又有義氣的同學」，還對她喊話：「可以跟我做朋友嗎？」。此文發出後被推爆，鄉民紛紛回應：「還好有這種機靈的朋友」、「真義氣！」、「她真的因為這個朋友得救」、「神隊友」、「真的要感激朋友」、「沒這個女生的話警察不會這麼快找到」、「等6小時太猛了值得鼓勵」、「等6小時還懂得季車牌報警，妹妹交到一個神仙朋友」、「值得深交的朋友」。還有鄉民笑說，自己國中都還在流鼻涕，根本不會記車牌，大大肯定少女同學的功勞。

(中時新聞網)