監察院與司法院長年扞格，監察院為此成立「院際聯繫小組」，協助化解兩院爭議。對此，出身法界的新任祕書長朱富美今天表示，司法案件牽涉層面本來就很廣，很難用三言兩語一刀切，她會盡量在兩院異中求同，依照憲法分立原則，彼此尊重，不會很困難。

談及院際聯繫小組，院長陳菊表示，成立「院際聯繫小組」，並不是從6屆才開始，過去跟監察院就已經設立，監察院尊重司法院獨立審判，如果有些見解不同，可以透過聯繫小組互相溝通，沒有侵犯總統權力，是希望兩院更和諧。

出身法界的新任祕書長朱富美表示，她看了史料，兩院協調事項，從1955年到現在，目前已有6位監委加入小組，其中4位來自法律專業背景，都是黃金陣容，與司法院溝通沒有問題。

朱富美強調，司法案件牽涉層面本來就很廣，比如證據調查、自由心證範圍等，很難用三言兩語一刀切，有時牽涉到個案、司法實務解釋，她會盡量在兩院異中求同，依照憲法分立原則，彼此尊重，不會很困難，原則確立後，在個案援用時，若還有意見，彼此溝通是暢通的，不用擔心。

至於懸缺至今的監院副院長人選，陳菊說，這部分尊重總統人事權，目前為止，她剛上任一個月，據她了解，目前總統沒有給他們未來副院長的人選新進度，有的話很快讓媒體知道。

此外，國家人權委員會日前補提明年度業務預算，陳菊表示，編列預算時，他們有請關心兩公約的公民團體、長期關心台灣未來走向的朋友一同討論，原本監院編列1.4億。

陳菊接著說，後來跟行政院長蘇貞昌討論，就她過去擔任地方首長及勞委會的經驗，相對地方政府1千億預算，1.4億元預算真的很小，最後實際編列1.2億元；從8月1日到12月底的經費仍在爭取中，包括改善院內無障礙空間等環境改善。

至於法律尚未完備部分，兼任國家人權委員會副主委的監委高涌誠預告，下周院會將通過國家人權委員會職權行使法、監察法修正草案，再送入立法院審議。高說，相關系統性的調查、基礎研究計畫，將是明年度預算重點。

(中時 )