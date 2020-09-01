蔡英文總統宣布美豬、美牛全面解禁，明年元旦開放。國民黨執政縣市不甩中央政策，堅持「瘦肉精零檢出」。網路民調對此進行調查，有高達9成網友投票一面倒，贊成縣市長堅持轄區內美豬瘦肉精零檢出的政策。

蔡英文28日宣布，明年將開放含有瘦肉精(萊克多巴胺)的美豬以及30月齡以上美牛進口，但台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等多個縣市長皆表態，將依據中央原規定，針對美豬瘦肉精仍堅持「零檢出」標準。國民黨更擬串聯22縣市議會，提出「顧健康、拒美豬」訴求。

藍營縣市長的強烈反彈，逼得衛福部長陳時中親上火線表示，「地方不能自訂標準，呼籲各縣市不要一國多制」，但遭台中市衛生局長曾梓展反批，瘦肉精豬檢出開罰規定是依照現行自治條例規定，呼籲政府政策開放後，應研擬更完善配套措施「說清楚講明白」。

對此，中時新聞網進行網路投票《縣市長堅持轄區內美豬瘦肉精零檢出，你是否支持？》的活動，投票至今日中午截止，參與投票者達5426人，支持美豬瘦肉精零檢出的人有4973個，比率為91.65%，445個網友不支持，比率為8.20%。令人意外的是，有8個網友投票不知道，比率為0.15%。

網友投票結果。（摘自中時網路投票）

(中時新聞網)