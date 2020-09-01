大陸36家A股上市銀行近日都揭露中期財務報告。根據《21世紀經濟報導》引述Wind數據指出，上半年共有18家上市銀行不良貸款率出現上升，而去年同期僅有2家上市銀行不良率上升，這顯示疫情對銀行的資產品質造成較為明顯的衝擊。從行業來看，住宿和餐飲業、批發和零售業、租賃和商務服務業、個人信用卡等行業不良反彈較大。

其中大陸六大國有銀行不良率均上行。具體看到包含交行、建行、工行、中行、農行、郵儲銀行的上半年不良率分別為1.68％、1.49％、1.50％、1.42％、1.43％、0.89％，分別比去年底上升0.21、0.07、0.07、0.05、0.03、0.03個百分點。

對於下半年的不良貸款走勢，包括監管部門、銀行業人士、市場人士均表示，由於不良暴露有時滯，因此下半年不良仍將繼續反彈。

某股份行資產負債部人士坦言，今年第3、4季的銀行不良率可能出現反彈，當然不排除有分支行會趁機把不良暴露出來。不良上升後，今年利潤增速肯定會比上年低，同時因為利潤下降，對股東的分紅也會減少。

(旺報 )