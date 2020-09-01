市場研究公司IDC發布最新報告指出，受惠於耳戴式裝置（普通耳機與入耳式耳機）需求強勁，以及在新冠肺炎疫情大流行期間對健康追蹤的持續關注，第二季穿戴式裝置全球出貨量較去年同期成長14.1%。

報告指出，第二季全球穿戴式裝置總出貨量年增14.1%，為8620萬組。蘋果單季出貨量達到2940萬組，市占率為34.2%，穩居市場龍頭地位，並遙遙領先最接近的對手。

華為技術第二季穿戴式裝置出貨增長58%，在各大廠中成長速度最快，其單季出貨量達1090萬組，市占率從去年同期的9.1%擴大至12.6%，排名第二。該公司在該季超越三星電子，成為全球第一大智慧手機製造商。

小米、三星電子與Fitbit的穿戴式裝置出貨表現，則分別排名第三到第五名。

IDC表示，世界各地有許多組織開始使用穿戴式裝置對抗新冠肺炎疫情，穿戴式設備不僅被用來追蹤症狀，在無法保持社交距離的情況下，也能向配戴者發出警告。

儘管第二季出貨成長較第一季的年增29.7%明顯放緩，但穿戴式裝置市場仍證明較智慧手機市場更具韌性。第二季全球智慧手機出貨量下滑16%。

此外，雖然穿戴式裝置市場整體表現穩健，但各種產品的成長並不平均，對耳戴式設備的需求，遠超出對智慧錶與健身追蹤裝置的需求。第二季耳戴式設備出貨量年增32.6%，且在整體穿戴式裝置市場占比高達60%。蘋果Airpods與Beats出貨量達2370萬組，排名第一，其次為三星與小米。

智慧錶與手環合併出貨量年減4.4%，但前二大供應商華為與小米的出貨量分別成長45.8%與16.6%，領先蘋果。

(時報資訊)