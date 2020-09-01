台61線西濱快速公路南下130.7公里處，1日下午1時許發生嚴重車禍，苗栗縣消防局獲報派通霄、苑裡分隊人員前往搶救，現場為1輛砂石聯結車與工程車發生事故，消防局指出，現場共有4名傷患，其中1名工程車人員明顯死亡，其餘傷患協助脫困後送醫急救。

(中時 )