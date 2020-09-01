西濱台61線死亡車禍 聯結車撞工程車1死3傷 14:522020/09/01 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線西濱重大車禍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線西濱快速公路南下130.7公里處，1日下午1時許發生嚴重車禍，苗栗縣消防局獲報派通霄、苑裡分隊人員前往搶救，現場為1輛砂石聯結車與工程車發生事故，消防局指出，現場共有4名傷患，其中1名工程車人員明顯死亡，其餘傷患協助脫困後送醫急救。 (中時 ) #台61線 #西濱快速 #工程車 #聯結車 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 計程車駕駛疑精神不濟 連續擦撞2車翻覆 11:132020/09/01 社會 盧姓司機列為涉案嫌疑人 警採檢車內指紋扣押一秘密文件 08:052020/09/01 社會 失聯高雄少女竹東尋獲 竟藏在4樓密室夾層 10:362020/09/01 社會 台鈴機車的超級工廠 eReady Fun生產線流程大公開 09:452020/09/01 機車情報-主題企劃 車輛未禮讓行人 最高罰3600元 04:102020/09/01 生活新聞 鹿港地藏王廟超渡法會 赫見白牌車染疫司機 12:492020/09/01 生活 袁家軍將任浙江書記 前國台辦副主任鄭柵潔任省長 12:492020/09/01 兩岸 撞鄰車再撞安全島 86歲翁不治 04:102020/09/01 地方新聞 《汽車股》特斯拉營收占比明年拚過2成 聯嘉多頭催油門 11:422020/09/01 財經 公車161副線開通 往來中科管理局及高鐵站更方便 13:112020/09/01 生活 社會熱門新聞 失聯少女密室夾層曝光 2坪大靠巨型鯊魚玩偶陪伴 - 社會 羅男是媽寶設局誘無知少女 - 社會 保全界李宗瑞撒「手機煙霧彈」！200警力翻遍北台灣才找到失蹤少女 - 社會 真的是買凶殺人 館長搶百億海鮮市場 藏鏡人花200萬要他命 - 社會 高雄失聯少女再挖出1名性侵前科犯 網驚：台版N號房？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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