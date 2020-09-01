後疫情時代來臨，中部民眾欲戲水及海上活動須遠至南部墾丁、東部綠島及離島澎湖等地，市議員李榮鴻1日為中部民眾請命；建議市府於「風的故鄉」大安濱海設置沙灘車及海上活動等，振興地方經濟繁榮。市府觀光旅遊局指出，將視水質與各項條件採滾動式調整。

李榮鴻指出，目前中市西海岸地區有大安濱海樂園、台中港outlet、梧棲漁港、台中海生館、高美溼地、松柏港衝浪及松柏漁港等，唯獨缺少民眾喜愛的夏天海上活動項目，及喜歡刺激飆速沙灘車活動；市府應盡速於西海岸規畫一處特定區，提供民眾做海上活動。

李榮鴻說，大安濱海樂園內，還有台中新型態的度假勝地《向海那漾》露營區，園區規劃為複合式空間，包括豪華露營區、大草皮遊戲區、生態展覽空間、戶外戲水池及海景餐廳；32帳生態旅遊豪華露營帳篷尤為吸睛，於今年7月正式對外開放，提供民眾有著美麗海景風光、遼闊沙灘的台中海線樂趣。

觀光旅遊局表示，依照大安海水浴場水域範圍內，水域遊憩活動分區限制開放及禁止事項規定，行駛沙灘車不在許可活動項目中；在大安濱海樂園行駛沙灘車也有影響遊客安全疑慮。

觀旅局強調，因大安濱海樂園水質仍未能穩定，基於安全性及水質問題考量，目前暫時維持開放「沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪」等水域遊憩活動項目，後續將視水質與各項條件滾動式調整。

(中時 )