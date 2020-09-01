針對交通部拋出針對基隆輕軌規劃案，交通部將召集北北基三縣市首長進行協調，對此基隆市議員張淵翔、莊敬聖、鄭愷玲及韓世昱於1日跳出替市民喊話重申絕不能廢除台鐵，並希望基隆市立委蔡適應替民眾的交通權益站出來積極捍衛。

對此，立委蔡適應服務處主任林明智受訪時表示，在北宜高鐵案、民生汐止線環評通過後，已經與當初基隆輕軌可行性評估的時空背景環境有很大的差別，若只立基於可行性評估討論，太過片面。

林明智指出，在綜合規畫階段，將會就北宜高鐵、民生汐止線、台鐵現有軌道與基隆輕軌在首都圈軌道建設做整合討論，除了基隆市外，包括新北市、台北市的意見也要納入，日前交通部長林佳龍已應允將就此案件邀各縣市長召開四長會議討論。

林明智重申，不夠好的方案林右昌市長不會接受，蔡適應立委也不會接受，關於首都圈軌道建設，是重大投資，並呼籲，首都圈的鐵道建設，應著重在理性專業討論、少一點政治口水。

(中時 )