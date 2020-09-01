美豬、美牛進口引發爭議，衛福部長陳時中說要找一些販售點當示範區試辦「標示產地國」，像是迪化街。台北市長柯文哲1日表示，陳只是隨便講一講而已，不然要撥經費給我們辦嗎？先撥預算給我們，再來研究一下。

陳時中昨接受廣播節目專訪時稱，會持續跟地方政府溝通，也會陸續找一些販售地點作示範區試辦「標示產地國」，如迪化街。

柯文哲對此回應，他（指陳時中）只是隨便講啦，國慶會給我們辦嗎？「我不曉得」，陳時中只是比方說，「那他先撥個預算給我們，再來研究一下。」

(中時 )