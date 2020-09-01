美豬標示示範區在迪化街？柯文哲稱陳時中隨便講講 15:112020/09/01 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美豬、美牛進口引發爭議，衛福部長陳時中說要找一些販售點當示範區試辦「標示產地國」，像是迪化街。台北市長柯文哲1日表示，陳只是隨便講一講而已，不然要撥經費給我們辦嗎？先撥預算給我們，再來研究一下。 陳時中昨接受廣播節目專訪時稱，會持續跟地方政府溝通，也會陸續找一些販售地點作示範區試辦「標示產地國」，如迪化街。 柯文哲對此回應，他（指陳時中）只是隨便講啦，國慶會給我們辦嗎？「我不曉得」，陳時中只是比方說，「那他先撥個預算給我們，再來研究一下。」 (中時 ) #柯文哲 #陳時中 #美豬標示示範區 #迪化街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 帶頭吃美豬？蘇貞昌未正面回應：台灣豬好吃得多 10:242020/09/01 政治 美豬牛進口如何取信於民？陳吉仲：絕對落實強制標示 13:352020/09/01 生活 開放美豬牛失策了？經貿人士嘆民進黨錯估美國反應 13:382020/09/01 政治 美豬進口難攻占台灣？老謝：養豬戶全面升級關鍵時刻 11:042020/09/01 財經 陳玉珍為反美豬 立院攔截捷克參議員 12:192020/09/01 政治 蔡政府開放美豬牛進口 柯P最想問這件事 12:112020/09/01 政治 紐約梅隆設立台灣辦事處 擴大在台投顧版圖 11:502020/09/01 財經 美豬叩關 豬農促產地標示明確 04:102020/09/01 地方新聞 美豬開放進口 葉毓蘭憂12種小吃陷食安危機：蛋蛋的哀傷 11:142020/09/01 政治 陳時中滿意度崩跌23個百分點 朱學恒曝最危險的事 11:332020/09/01 生活 政治熱門新聞 小市民的罷韓懺悔文 韓粉嘆：高雄人自己的選擇 - 政治 台海是否開戰 台大學者曝1結局：客觀 - 政治 「美豬換國際地位」 陳揮文轟時中：我們跟豬同平台？ - 政治 蔡英文稱美豬牛「有條件進口」 網投票出現驚人差距 - 政治 沒有韓國瑜的高雄居然一路「黑麻麻」 粉專：太扯了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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