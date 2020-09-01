家畜所人員實地走訪，已確定店裡沒有鳥隻。（家畜所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮某間鳥店，上個月民眾目擊數十隻牡丹鸚鵡聚集屋外，疑似遭店主放生而引起非議。（本報資料照片）

嘉義縣布袋鎮某間鳥店，上個月民眾目擊數十隻牡丹鸚鵡聚集屋外，疑似遭店主放生而引起非議。縣家畜疾病防治所上周約談相關人員釐清；店主兒子說，父親很疼自己飼養的鳥隻，日前因被診斷有失智症，近來狀況不好，當天要將鳥隻移轉給批發商時，鳥隻趁機脫逃，父親「絕無放生意思」。縣府1日完成調查後，認定該行為無法構成棄養，因鳥隻是不小心飛走，店主想捉回來卻無力捉回，決定不予以裁罰。

縣家畜疾病防治所長林珮如表示，店主兒子上周四帶著父親來所內說明當天情況，態度良好，該名店主身體不適，上個月13日掛急診，之後因狀況仍未改善，店主兒子建議轉賣批發商對鳥隻比較好，20日批發商來接收鳥隻，店主捕捉時有跌倒並有暈眩情形，所以讓鳥隻趁機脫逃了，估計脫逃約50隻。

店主兒子指，父親很疼自己飼養的鳥隻，13日掛急診後身體狀況穩定第一時間就想回家餵養小鳥，不過父親考量自己的狀況後，決定將鳥隻轉賣，20日父親來電說批發商來捉鳥，當下父親口齒已不太清晰，他立刻請假回家了解狀況，到場後發現父親狀況已差到忘記服用醫師開的藥。

林珮如指出，店主兒子已檢附他父親這段期間的就醫、診斷證明供備查，家畜所與法治單位討論後，認為其陳述內容無法構成棄養，故不予以裁罰；另，有民眾說鳥店疑似還有鳥隻被關在裡面，不過家畜所人員實地走訪，已確定店裡沒有鳥隻。

(中時 )